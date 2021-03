Uomini che amano le donne (e scendono in piazza per manifestare contro la violenza)

Da nord a sud, hanno deciso di manifestare per dire il loro no alla violenza di genere e stop al femminicidio. Senza organizzare una rete comune, hanno tutti risposto singolarmente alla provocazione della giornalista Milena Gabanelli.

Hanno raccolto la provocazione della giornalista del Corriere della Sera Milena Gabanelli e sono scesi in piazza per manifestare contro la violenza sulle donne. L’ex conduttrice di Report lo aveva scritto su Twitter:

Ne ammazzano una al giorno. Ma io vedo solo donne manifestare, protestare, gridare aiuto. Non ho visto una sola inizativa organizzata dagli uomini, contro gli uomini che uccidono le loro mogli o fidanzate. Dove siete? Non è una cosa da maschi proteggere le donne?

E loro, gli uomini, l’hanno fatto in tantissimi. E l’hanno fatto (finalmente!) in diverse città d’Italia, da nord a sud: da Biella a Torino, da Milano a Potenza e Albenga (Savona). E soprattutto: lo hanno fatto tutti singolarmente, organizzando diversi flashmob non coordinati da una rete unica e comune. C’è chi lo ha fatto indossando scarpe rosse, chi portando in piazza sedie vuote, chi battendo le mani e così rendendo omaggio alle donne presenti. Come è successo ad esempio a Biella (l’ha organizzato la compagnia Teatrando), dove a seguito della “marcia”, è rimbombato un applauso unanime e unico. A Torino è stata l’associazione “Il cerchio degli uomini” a organizzare il tutto, e più precisamente una passeggiata tra le vie della città. A Repubblica, il presidente Andrea Santoro ha detto:

Ci interessava assumerci la responsabilità come uomini, le donne sono molto impegnate nella lotta alla violenza in questo periodo, volevamo dimostrare che anche gli uomini possono farlo. La nostra associazione si occupa di evoluzione del maschile e ci sembrava importante dare una testimonianza.

A Milano sono stati i consiglieri comunali del Pd a organizzare l’evento “Uomini che amano le donne”: hanno portato in piazza San Fedele (davanti alla sede del Comune), alcune sedie vuote che un fiocco rosa e dei nomi di donne uccise dai loro compagni. Da Nord a sud – lo abbiamo detto – arriviamo a Potenza: qui gli uomini hanno indossato un t-shirt e si son dati appuntamento in piazza Matteotti per dire stop al femminicidio.