L’Università di Shanghai ha chiesto ai suoi iscritti di stilare una “lista” degli studenti gay

Cresce la preoccupazione tra i giovani cinesi e gli osservatori internazionali per il comunicato che l’Università di Shanghai ha diffuso a tutti gli iscritti del college: bisogna “stilare una lista” degli studenti Lgbtq+, fornendo informazioni sul loro “stato mentale”. La vicenda è stata riportata dal Guardian dopo diverse segnalazioni sui social media arrivate dagli stessi studenti, che sul cinese Weibo e su Twitter hanno pubblicato alcuni screenshot della direttiva.

Shanghai University is ordering its colleges to report whether they have any students who identify as #LGBT, according to a university notice that cites “relevant requirements.” It’s confirmed by a student and a staff member of the uni. The purpose of such order is unknown. pic.twitter.com/33hWvqwEtq

— Yaling Jiang (@yaling_jiang) August 26, 2021