Unione Professionisti, un punto di riferimento per la formazione professionale

La formazione professionale è la risorsa più preziosa che un professionista possa avere per affrontare con successo tutte le sfide del mercato del lavoro. In una realtà caratterizzata da repentini cambiamenti e dalla costante diffusione di nuove informazioni e tecnologie, un processo di apprendimento continuativo è il modo più concreto per accrescere le proprie competenze e non rischiare di essere tagliati fuori dal mondo del lavoro. Ma la formazione continua è anche un obbligo finalizzato al raggiungimento di un determinato quantitativo di crediti formativi professionali (CFP), necessari ex lege all’esercizio della professione da parte di alcune categorie iscritte a un Ordine o a un Albo. Di conseguenza, è fondamentale non trascurare questa necessaria fase di apprendimento e rivolgersi a istituti di formazione accreditati all’aggiornamento professionale. Tra le diverse proposte di questo tipo, a spiccare è quella di Unione Professionisti, l’Ente di Formazione accreditato al rilascio di crediti formativi professionali, riconosciuto daiConsigli Nazionali di geometri, agronomi, periti agrari, periti industriali, architetti e ingegneri. Si tratta infatti di una realtà che vanta una delle più vaste proposte di corsi accreditati per l’aggiornamento professionale che viene richiesto a specialisti di diversi settori.

Unione Professionisti nella formazione professionale

Considerata come un vero e proprio punto di riferimento nell’ambito della formazione continua, Unione Professionisti favorisce l’acquisizione delle competenze indispensabili al rilascio di opportuni certificati di frequenza e all’attribuzione automatica, a conclusione del percorso formativo prescelto, dei CFP obbligatori.

Unione Professionisti gode inoltre della prestigiosa certificazione ISO 9001 per il sistema di gestione qualità –rilasciata dall’organismo di certificazione internazionale indipendente BM Trada Certifications– e vanta numerose referenze da parte dei più importanti enti pubblici e privati a livello nazionale, come aziende ospedaliere, banche, Comuni, università, collegi e ordini professionali territoriali.

Unione Professionisti : dall’e -learning alla FAD per l’acquisizione dei CFP

Unione Professionisti permette di coniugare l’attività lavorativa a quella formativa grazie a corsi professionali basati sull’e-learning, un metodo innovativo che prende le distanze dai percorsi di formazione con frequenza in giorni prestabiliti presso una sede fisica -il più delle volte inconciliabili con la vita lavorativa e a quella privata– a favore di una modalità di aggiornamento professionale flessibile e personalizzata.

La formula prevede, in particolare, che il materiale di didattico possa essere consultato comodamente online da computer, in perfetta autonomia, quindi con tempistiche più semplici da incastrare con gli impegni spesso inderogabili mondo del lavoro. Di conseguenza, grazie all’e-learning ogni professionista può dedicarsi alla fase di aggiornamento obbligatoria nei tempi e nei luoghi che più gli risultino congeniali, e dunque maggiormente compatibili con la vita familiare e professionale.

Naturalmente, nonostante i corsi di apprendimento siano fruibili completamente da remoto, Unione Professionisti offre una formula in cui i discenti sono sempre affiancati da un corpo insegnanti completamente dedicato. L’istituto opera infatti costantemente per selezionare i migliori specialisti nell’ambito di tutti i settori professionali, pronti a rispondere a qualunque necessità o a chiarire ogni genere di dubbio.

In aggiunta, la realtà propone anche un catalogo formativo ricco di corsi professionali in modalità FAD sincrona, una formazione a distanza che prevede la frequenza del corso in tempo reale, proprio come avviene in un’aula universitaria: un sistema che ha il vantaggio di dare accesso a webinar online di qualità che, oltre poter essere frequentati ovunque, favoriscono l’interazione tra il professionista e il docente; il tutto con una formula che prevede in ogni caso il rilascio automatico dei CFP e, contestualmente, del relativo attestato di frequenza e superamento del corso.

Infine, grazie a una piattaforma che consente l’accesso alle lezioni per un periodo di sei mesi dall’acquisto, i percorsi didattici possono essere seguiti anche a distanza di tempo dall’avvenuta adesione o, in alternativa, visualizzati all’occorrenza successivamente al completamento del corso. Si tratta dunque di un sistema di formazione flessibile, ma allo stesso tempo altamente professionale, strutturato per far sì che ogni professionista possa formarsi con la massima libertà possibile e ottenere un bagaglio utile a garantirgli sempre un adeguato posizionamento sul mercato.