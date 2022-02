Un treno merci a Pavia ha trascinato per 20 metri e fatto ribaltare un passeggino con dentro un neonato

Un bimbo di appena 16 giorni si trova in terapia intensiva neonatale in seguito a un incidente ferroviario alla stazione di Pavia: un treno merci avrebbe agganciato il passeggino nel quale si trovava il piccolo, facendolo cadere sui binari

Si trova al reparto di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale San Matteo di Pavia il bimbo di appena 16 giorni coinvolto in un incidente ferroviario al binario 2 della stazione della provincia a Sud di Milano. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto effettuata dalla Polizia ferroviaria, il neonato si trovava nel passeggino mentre i genitori aspettavano il treno per tornare a casa, nell’Oltrepo, in un momento in cui la banchina non era particolarmente affollata. A quel punto un treno merci in transito lo ha agganciato con una parte sporgente facendo ribaltare la culla. Il neonato è caduto sui binari ma fortunatamente non è stato investito.

La vicenda è avvenuta mercoledì intorno alle 13. Il piccolo sarebbe stato trascinato per 20 metri prima di ribaltarsi col passeggino. Gli agenti della Polfer sono accorsi immediatamente e hanno chiamato i soccorsi, poi hanno provato a tranquillizzare i genitori rimasti sotto shock per l’accaduto. Il neonato è stato trasportato al San Matteo e si trova in prognosi riservata per i traumi riportati. Al momento la tesi – ancora non suffragata da accertamenti tecnici – è che la culla si trovasse al confine della linea gialla di sicurezza.