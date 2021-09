Un tentato stupro ai danni di Dyane Mello a La Fazenda? | VIDEO

Il caso di Dayane Mello ha preso una piega abbastanza pericolosa, e se in prima battuta era apparsa come una goliardata adesso è francamente diventato un tema di cui discutere. In pochi giorni lo stesso concorrente avrebbe prima provato a molestarla e poi, pochi giorni dopo, a stuprare la ragazza lo scorso anno concorrente del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

La ragazza, già concorrente del GfVip, quest’anno è diventata la partecipante di un reality brasiliano dal nome La fazenda. Una programma simile per impostazione a La Fattoria, reality di non troppo successo che fu proposto anche sui palinsesti italiani. Il problema dell’ex gieffina in questa sua esperienza è stato il cantante brasiliano Nego do Borel che, secondo quanto ricostruito da diverse testate giornalistiche, avrebbe provato ripetutamente ad avere una liaison con Dayane e a toccarla sotto le coperte. Lei lo ha respinto più volte. Per questo l’uomo si è alzato, ha dato diversi pugni alla porta ed ha lanciato un secchio contro il muro, facendo così svegliare gli altri coinquilini. Le scene hanno fatto subito il giro del web e i fan della modella hanno chiesto a gran voce la squalifica di Nego.

Prima le molestie e ora l’abuso, Dayane Mello vittima nel reality brasiliano La Fazenda

Il tema che in queste ore tiene banco è il rischio che dietro telecamere oscurate sia avvenuto uno stupro, a distanza di pochi giorni dalle molestie che avrebbero già di per se dovuto portare all’esclusione dell’uomo dal programma.

che altre prove vi servono per farvi entrare in quelle teste vuote che è a tutti gli effetti UNO STUPRO?!

Dayane stava cercando di farlo smettere:

“PARA COM ISSO NEGO”

pic.twitter.com/4NmVSDZghT — ❝ amanda ᵕ̈ (@voidxmello) September 25, 2021

Se si dovesse confermare l’ipotesi di stupro, oltre agli arresti per Nego do Borel anche la produzione dovrà rispondere in prima persona dei fatti. Spesso nei reality vediamo avvicinamenti sentimentali, qualcuno anche spericolato. Nulla che possa però essere paragonato a nessuna di queste dinamiche, ribadendo che già la sola molestia sarebbe dovuta essere sufficiente.

Stanno uscendo video che evidenziano la pericolosità di questo individuo eppure è ancora lì dentro…Un uomo accusato e condannato per stupro è dentro un Reality invece di scontare la sua pena…vergogna #AFazendaa13 @daymelloreal pic.twitter.com/kp79v7CzuF — DayMello 🍷 (@Angelhaze05) September 19, 2021

I primi video sono comparsi proprio sul profilo della showgirl, in questo momento gestito da altri. In queste ore sono tantissimi i messaggi arrivati in suo sostegno, molti dei quali da personaggi del mondo dello spettacolo. A partire dall’amica Giulia Salemi, passando per il vincitore dell’ultima edizione del GfVip Tommaso Zorzi.

@daymelloreal per favore chi gestisce questo profilo fate qualcosa!!! Siamo arrivati a parlare di stupro?!

non stanno tutelando Dayane in quel programma e siamo tutti preoccupati per lei! Perché poi quel pervertito non è ancora uscito? Aiutate Dayane contattate la produzione !! — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) September 25, 2021

La speranza è che il concorrente sia escluso e assicurato alla giustizia, e che Dayane torni in Italia sana e salva. I fatti rimangono da chiarire ma certo è che la reatà, in un reality, dovrebbe costare il carcere ad un aggressore.