Un cittadino inglese atterrato a Fiumicino è risultato positivo al covid, e molto probabilmente alla variante inglese. E ora è partita la caccia per reperire tutti gli altri viaggiatori – per la maggior parte imprenditori che fanno la spola tra l’Italia e il Regno Unito – che da Londra sono arrivati all’aeroporto di Roma.

Si sta infatti lavorando per rintracciare chiunque sia salito su quell’aereo per evitare che entrino in contatto con altre persone e che diventino in questo modo contagiosi. Una volta dato l’allarme, la lista dei passeggeri è stata diffusa alle diverse Asl del Lazio e consegnata ai Dipartimenti di prevenzione. Molti dei 100 passeggeri sono stati già rintracciati e sottoposti a tampone molecolare, sulle tracce degli altri invece ci sono ora i carabinieri. Una corsa contro il tempo perché -lo ricordiamo- la variante inglese, insieme a quella brasiliana e sudafricana, è tra le più letali e difficile da combattere. Anche perché non si sa bene che effetto possano avere su di loro i vaccini (sembra che AstraZeneca non protegga dalla variante sudafricana). A raccontarne la storia è la redazione romana di Repubblica: