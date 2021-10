Sembrano passati eoni da quel giorno in cui Luigi Di Maio spiegava che il Movimento Cinque Stelle era la casa di chi non avrebbe vissuto di politica, di chi non avrebbe scelto la politica come un lavoro, della regola del doppio mandato e di tutte quelle cose che avrebbero dovuto far registrare il vero crack dell’ingresso in politica di chi doveva ribaltare il piano.

“Ho deciso di scrivere il mio primo libro – scrive Di Maio -. In queste pagine spero di riuscire a trasmettervi con chiarezza il mio punto di vista, raccontando dettagli inediti degli eventi che hanno segnato la storia politica del nostro Paese nell’ultimo decennio”.

Poi sono arrivate le elezioni, la matematica spicciola ed ecco che l’accordo con nessuno è diventato il governo gialloverde. Poi il Papete, i pieni poteri ed in un batter d’occhio siamo arrivati al governo giallorosso. La crisi innescata da Matteo Renzi, la caduta di Conte e come d’incanto: il Movimento cinque stelle è la gamba più solida dell’esecutivo Draghi. Quello del banchiere.

“Un amore chiamato Politica”: il libro di Di Maio (che avrebbe dovuto aprire il parlamento come una scatoletta)

“I valori di riferimento, i dubbi maturati, le paure più recondite, le vittorie e le sconfitte più eclatanti, la voglia di rivincita di un ragazzo del sud, gli errori che non ripeterebbe”, si legge nella nota che annuncia la pubblicazione. E poi, i retroscena dei due governi Conte e del governo Draghi, il suo rapporto con Grillo, Casaleggio e l’ex premier. Il futuro del Movimento, forse elemento di maggiore interesse. E ancora: il padre, la madre, gli insegnamenti del professore di liceo che lo ha reso ligio e preparato. Un passaggio sulle pesanti accuse fatte dai suoi avversari. “Tutto questo si trova in ‘Un amore chiamato politica’ (Editore Piemme, 192 pagine), il primo libro del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in uscita il 26 ottobre”, chiude la nota.

Tra le tante attesissime curiosità di questo libro, indiscutibilmente va registrato che l’attuale ministro degli Esteri ha deciso di affidarsi alla stessa casa editrice con cui ha pubblicato l’acerrimo nemico Matteo Renzi, oltre che la famosa sondaggista Alessandra Ghisleri e la giornalista Annalisa Chirico.