La lezione dello scienziato ambientale agli attivisti che hanno bloccato il GRA | VIDEO

Da diverse settimane, gli attivisti di Ultima Generazione hanno deciso di cercare di sensibilizzare (non riuscendoci) i cittadini romani sul cambiamento climatico (un problema reale e concreto, oltre a essere di strettissima attualità) bloccando il traffico in città. E la location scelta, negli ultimi giorni, è quella del Grande Raccordo Anulare. Ovviamente queste iniziative non sono apprezzate da chi ogni giorni trova il traffico paralizzato per via di questi blocchi “fisici” che impediscono il passaggio, ma oggi uno scienziato ambientale ha deciso di intervenire per spiegare ai più o meno giovani presenti perché questa modalità di “protesta” sia del tutto sbagliata.

Ultima generazione e la lezione dello scienziato ambientale

Sul Grande Raccordo Anulare, anche questa mattina il traffico automobilistico è stato paralizzato da questo flash mob di Ultima generazione. Alcuni degli attivisti, come ormai di consueto, hanno occupato la carreggiata sedendosi sull’asfalto e bloccando il passaggio delle vetture. Ovviamente tutto ciò ha provocato i classici insulti perché il blocco del traffico porta a ritardi a lavoro o altro. Ed è qui che è entrato in scena un uomo che dice di essere laureato in Scienze Ambientali e di occuparsi, per lavoro, proprio di queste tematiche:

“Io ho una laurea in scienze ambientali, lavoro ogni giorno per tutelare e conservare l’ecosistema. Io do il mio contributo tutti i giorni andando a lavorare. E invece di stare qui sul raccordo, seduti su una colata d’asfalto andate pure voi a tutelare le alberature, a tutelare il verde. La risposta non è questa. Venite a lavorare con me oggi perché ci manca gente per mitigare l’inquinamento dell’ambiente”.

Con toni pacati, lo scienziato ambientale ha provato a convincere gli attivisti a lasciare libero il passaggio (ma alla fine il sit-in si è concluso solo con lo sgombero da parte delle forze dell’ordine). Inoltre, l’uomo ha detto ai presenti che bloccare il traffico non è una grande idea per difendere l’ambiente: le automobili in coda, infatti, producono CO2 in grandi quantità.

(foto e video: da Local Team)