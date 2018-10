Ieri l’Italia femminile di pallavolo ha perso la finale dei Mondiali in cinque set contro la Serbia. Oggi l’acqua Uliveto, sponsor della nazionale, ha pubblicato una pagina pubblicitaria di ringraziamento nei confronti delle ragazze sui giornali. Ma con un dettaglio che sta facendo arrabbiare molti.

Uliveto e il caso della pubblicità del volley senza ragazze di colore

La foto utilizzata per celebrare le ragazze infatti, secondo molti utenti che ne parlano su Twitter e su Facebook, è stata scelta con l’intenzione di oscurare le due ragazze di colore della nostra nazionale, ovvero Miriam Sylla e Paola Enogu, quest’ultima nei giorni scorsi già oggetto delle “attenzioni” di un buon numero di patridioti.

Piccola domanda a Acqua Uliveto. Questa pubblicità è OK? pic.twitter.com/rUDkXF5anw — massimo mantellini (@mante) 21 ottobre 2018

C’è da segnalare che Sylla ed Enogu compaiono in molte foto dell’account Instagram di Uliveto, mentre nei post su Facebook non compaiono. La pagina delle recensioni di Acqua Uliveto su Facebook è stata presa d’assalto da utenti furiosi: «È certo un CURIOSO incidente, considerando che Miriam e Paola non erano al bordo dell’immagine per dire “non ci stavano”, dato che c’è un’altra giocatrice che invece viene lasciata, che Miriam e Paola non sono state certo giocatrici difficili da notare per dire “cavolo non ci abbiamo manco pensato a loro” e che nel caso della nazionale maschile si è scelta una foto di squadra tale da riprendere tutti i giocatori», scrivono gli utenti infuriati.

Acqua Uliveto, Paola Egonu e Miriam Sylla

“Hanno addirittura coperto Paola Egonu e Miriam Sylla con la bottiglia. Ci mancava solo l’acqua razzista. Disgusto”, scrive Carlo appioppando una stella come recensione; “Mi aspetto delle pubbliche scuse a Paola Egonu e Miriam Sylla”, aggiunge Nicoletta mentre Alberto la butta sulla concorrenza: “Bevete acqua Lete, almeno non cancella la realtà dalle foto. Disgustoso. Vergognatevi”.

La foto con cui #uliveto celebra le ragazze della pallavolo nasconde le due donne simbolo della nostra nazionale. Incidentalmente nere.

Quando ringraziarono i maschi, non celarono nessuno.

Strano, no? pic.twitter.com/APfI14OZCo — Marco Castelnuovo (@chedisagio) 21 ottobre 2018

E su Twitter la situazione non migliora: c’è chi tira fuori un’altra foto sostenendo che sia l’originale, dalla quale “scompaiono Enogu e Ortolani”. Nei giorni scorsi Sylla, intervenendo a Un Giorno da Pecora, aveva risposto “Salvini starà facendo salti di gioia” alla domanda dei conduttori sulla soddisfazione del ministro dell’Interno per i risultati della Nazionale di pallavolo.

Intanto sotto l’ultimo post della pagina Facebook di Uliveto ci sono molti commenti che chiedono all’azienda di prendere posizione sulla questione della foto: “Mi auguro che vorrete pubblicare una dichiarazione relativa alla vostra pubblicità che lascia trapelare un inquietante alone di razzismo (che sia una scelta intenzionale o il risultato di mancanza di professionalità e competenza non mi è dato saperlo – ma l’effetto non cambia). Lo dovete alla squadra, alle giocatrici vergognosamente oscurate, e a tutti i clienti e le clienti”.

Leggi sull’argomento: Paola Egonu e i patridioti che denunciano il razzismo alla rovescia dei media