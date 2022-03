La tv di Stato russa accusa Marina Ovsyannikova di essere una spia britannica

La tv di Stato russa “Primo Canale” ha accusato Marina Ovsyannikova di essere una “spia britannica”. La giornalista russa della stessa emittente che nei giorni scorsi aveva interrotto in diretta il tg della sera per contestare l’invasione dell’Ucraina è finita nel mirino del vice direttore generale dell’emittente, nonché direttore delle notizie, Kirill Kleymenov, che l’ha additata come dipendente dell’intelligence britannica e ha definito un atto di “tradimento” la protesta contro la guerra, secondo quanto riporta Sky News.

This is fantastic. A brave woman interrupted Russian state TV’s live broadcast with a sign that says: “Stop the war. Don’t believe propaganda. They’re lying to you here.” It was signed: “Russians against war.”pic.twitter.com/673cO668nM — Julia Davis (@JuliaDavisNews) March 14, 2022

“Ha tradito il suo Paese e tutti noi, a sangue freddo – ha aggiunto – perché un impulso emotivo è una cosa, ma un atto di tradimento è tutt’altro”. Il Foreign Office britannico ha respinto le insinuazioni di Kleymenov, sostenendo di non aver avuto “alcun tipo di contatto” con Ovsyannikova. “Questa è un’altra bugia – aggiungono da Londra – diffusa dalla macchina della disinformazione”.

La giornalista era stata condannata a pagare una multa da 30mila rubli – 255 euro al tasso di cambio attuale – per “organizzazione di un evento pubblico non autorizzato”, in riferimento alla mobilitazione popolare contro il governo invocata in un video registrato prima di interrompere la trasmissione con il cartello “no war”. Ha riferito di essere stata interrogata per 14 ore dalla polizia dopo l’arresto. Non è escluso che possa essere perseguita anche in base alla nuova legge bavaglio votata all’unanimità dalla Duma che vieta di definire l’azione militare russa in Ucraina una “invasione” o di diffondere “notizie false” sul conflitto.

All’agenzia di stampa Reuters ha detto: “Sono estremamente preoccupata per la mia sicurezza”. Nella sua prima apparizione televisiva dopo il gesto eclatante, Ovsyannikova ha affermato anche: “Non ho intenzione di fuggire dalla Russia, spero di non dover affrontare accuse penali”.