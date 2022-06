I turisti americani che lanciano monopattini sulla scala di Trinità dei Monti (e vengono multati) | VIDEO

Si calcolano in 25mila euro i danni causati nella notte tra giovedì e venerdì scorsi da una coppia di turisti americani, che scendendo la scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna a Roma hanno lanciato i monopattini affittati con un servizio di sharing cittadino. I due, lui 28enne e lei 29enne, si trovavano in centro alle 3.45 del mattino: l’uomo tratteneva a stento il mezzo per il manubrio, mentre la donna l’ha deliberatamente lanciato sui gradini per tre volte.

Ma imbecille che non sei altro!

E comunque i monopattini selvaggi e in mano ai selvaggi stanno dando il colpo di grazia al Centro Storico #Roma @romafaschifo #vergogna #TrinitàdeiMonti

(Turista americana, denunciata, 500 euro di multa … e sono pochi!) pic.twitter.com/Lmo6Jg9JMV — Domenico Marocchi (@domenicomarock) June 7, 2022

I turisti americani che lanciano monopattini sulla scala di Trinità dei Monti (e vengono multati)

Entrambi sono stati identificati dagli agenti del I Gruppo Trevi e multati per 400 euro a testa: hanno ricevuto anche un provvedimento di Daspo urbano con divieto di frequentare la piazza per due giorni. Nei confronti della 29enne è stata anche formulata un’accusa di danneggiamento a bene monumentale, visto che il marmo della scala avrebbe ceduto per via dei colpi della lamiera del monopattino da lei lanciato. Dal terzultimo gradino della seconda rampa, sul lato verso la salita di San Sebastianello, si è staccato un pezzo di circa dieci centimetri.