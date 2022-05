La turista che sviene alla Galleria Borghese e rovina la tela di Guido Reni

Un piccolo incidente che ha provocato un danno a una delle opere d’arte ospitate dalla Galleria Borghese di Roma. Il tutto è successo nella giornata di mercoledì, quando una turista in visita al museo è svenuta. Un mancamento improvviso da cui si è ripresa immediatamente dopo. Ma quel che le è accaduto ha prodotto un effetto domino: perdendo i sensi, infatti, la donna ha perso l’equilibrio e cadendo ha colpito, rovinandola, una tela di Guido Reni esposta nel grande Salone di Mariano Rossi.

Turista svenuta alla Galleria Borghese rovina tela di Guido Reni

Le persone presenti non hanno fatto in tempo a sorreggere la turista svenuta e non hanno impedito la sua caduta e quella lesione alla tela che fa parte dello “Stendardo processionale di San Francesco”. In particolare, a essere rovinata è stata la parte in cui l’artista bolognese del ‘600 ha dipinto “San Francesco che riceve le stimmate”. Un danno che, visto il valore (anche storico) dell’opera, ha un valore inestimabile. La direttrice della Galleria Borghese, Francesca Cappelletti, ha raccontato a Il messaggero cosa è accaduto:

“La signora ha avuto un giramento di testa, un malore, è svenuta e si è accasciata improvvisamente. Il personale di custodia non ha fatto in tempo a sorreggerla, è stato impossibile evitarle la caduta”.

Caduta ed effetto domino sull’opera d’arte di Guido Reni. Perché la turista – che si è detta mortificata per l’accaduto – perdendo i sensi è entrata in contatto con quella tela dipinta. Danneggiandola.

“Possiamo dire che si tratta di una lieve lacerazione di tre centimetri sulla tela a ridosso del bordo della cornice, nella parte inferiore dell’opera”.

Ma, come la storia insegna, anche le lievi lacerazioni di un’opera d’arte hanno un costo molto più alto rispetto a un banale incidente che coinvolge altro. Già oggi saranno effettuate le prime perizie per valutare la reale entità del danno.