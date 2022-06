Non filtrava particolare ottimismo alla vigilia del summit a tre tra Turchia, Svezia e Finlandia per sbloccare il veto imposto da Erdogan all’ingresso nella Nato dei due Paesi scandinavi, eppure al termine della riunione durata circa quasi quattro ore è arrivata la firma di un memorandum d’intesa che spiana la strada a un allargamento del Patto Atlantico. “Non vogliamo solo parole”, aveva detto il presidente turco pochi istanti prima del vertice, specificando che “se Svezia e Finlandia vogliono essere membri della Nato, sono obbligate a tenere conto delle preoccupazioni di sicurezza della Turchia”.

La Turchia non si opporrà all’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato

Il presidente finlandese Sauli Niinisto e la premier svedese Magdalena Andersson devono avergli fornito le rassicurazioni che cercava, così da far cadere il veto inizialmente imposto. Il memorandum d’intesa contiene “l’impegno a sostenersi reciprocamente contro le minacce alla sicurezza di ciascun paese”, come emerso da una dichiarazione di Niinisto, diffusa dai media di Helsinki, nella quale viene ribadita “la condanna del terrorismo in tutte le sue forme”. Secondo l’emittente turca Trt Finlandia e Svezia hanno accettato di fare passi concreti sull’estradizione in Turchia di “terroristi” che si trovano sul proprio territorio. I due Paesi hanno accettato di cooperare “nella lotta contro il Pkk e le sue estensioni” e di “impedire la propaganda terroristica contro la Turchia”. Hanno inoltre concordato di “non imporre embargo sull’industria della difesa turca e di aumentare la cooperazione”. Istituito anche un “meccanismo permanente congiunto, con funzionari di intelligence, di giustizia e di sicurezza per l’attuazione del memorandum”.

Stoltenberg: “Ora più Nato ai confini con la Russia”

Esulta su Twitter il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che vede l’accordo come “un passo cruciale verso un invito della Nato a Finlandia e Svezia, che rafforzerà la nostra alleanza e potenzierà la nostra sicurezza collettiva, e un ottimo modo per avviare il summit”. Il segretario generale Jens Stoltenberg a margine del vertice manda invece un messaggio alla Russia: “Putin voleva meno Nato, adesso ha più Nato ai suoi confini”.

