Donald Trump ha intenzione di chiudere la task force sull’emergenza Coronavirus. L’indiscrezione, riportata dalla BBC, arriva mentre le infezioni da SARS-COV-2 arrivano a ventimila al giorno e i morti a mille. Gli Stati Uniti hanno attualmente 1,2 milioni di infezioni confermate da coronavirus e oltre 70.000 decessi correlati, secondo la Johns Hopkins University di Baltimora, nel Maryland, che sta monitorando la pandemia.

Trump vuole chiudere la task force sul Coronavirus (perché Fauci lo contraddice sul laboratorio di Wuhan?)

Eppure il presidente USA sta pensando di mandare a casa gli esperti: “Mike Pence e la task force hanno fatto un ottimo lavoro, ma ora stiamo guardando un po’ a una forma diversa, ovvero a sicurezza e riapertura. E probabilmente creeremo un gruppo diverso per questo”, ha detto ieri durante una visita in Arizona. Lo stesso vice presidente americano, incaricato di guidare la task force, ha affermato che il coordinamento della risposta alla pandemia potrebbe essere trasferito alle agenzie federali alla fine di maggio o all’inizio di giugno. E chissà se è un caso che giusto ieri in un’intervista rilasciata al National Geographic il virologo “in chief” Anthony Fauci sia tornato a contraddire il presidente, Pompeo e gli altri dell’amministrazione che dicono che il Coronavirus è stato creato nel laboratorio di Wuhan.

Dopo le frasi di Pompeo Donald Trump aveva aggiunto, parlando a FoxNews: «Penso che la Cina abbia commesso un errore orribile. Poi hanno cercato di occultarlo, di soffocarlo. È come se ci trovassimo davanti a un incendio. Ma loro non sono stati in grado di spegnerlo questo incendio». Il presidente, dunque, era stato meno netto di Pompeo, assicurando, comunque, «l’imminente arrivo di un rapporto completo». Intanto oggi il Corriere nota che il sottosegretario di stato Pompeo nell’intervista ad ABC si è contraddetto. Questa è la trascrizione del dialogo con la conduttrice di ABC Martha Raddatz:

Raddatz: «Lei quindi crede che sia stato fatto dall’uomo, o modificato geneticamente?»

Pompeo: «I migliori esperti finora sembrano credere che sia stato creato dall’uomo. E non ho ragione di dubitarne a questo punto». Raddatz: «La vostra intelligence dice di concordare con l’opinione generale della comunità scientifica, cioè che non sia stato creato dall’uomo, o modificato geneticamente»

Pompeo:«Giusto. Sono… sono… sono… d’accordo con loro. Ho visto la loro analisi, il riepilogo che hanno scelto di rendere pubblico, e non ho ragione di dubitare della sua esattezza». Raddatz: «Ok, quindi solo per chiarezza, non pensa che sia stato creato dall’uomo o modificato geneticamente»

Pompeo: «Ho visto cosa ha detto la comunità di intelligence. Non ho ragione di credere che abbiano capito male».

