Spuntano le prime foto e immagini di Donald Trump con la mascherina. In un video pubblicato da Sky News, si vede il presidente che ne indossa una colore blue navy durante la sua visita ieri in una fabbrica della Ford in Michigan. Quando ha incontrato i giornalisti era senza: “Non è necessaria, sono stato testato oggi. Ne avevo una prima, nell’area retrostante, ma non volevo dare alla stampa la soddisfazione di vedermi”, aveva spiegato.

Le immagini di Trump con la mascherina

il rifiuto di Donald Trump di mettersi la mascherina, almeno di fronte agli obiettivi della stampa durante la visita alla fabbrica della Ford dove la misura di protezione è obbligatoria, appariva fino ad oggi come una chiara strategia elettorale tesa a promettere la normalizzazione ed una formidabile ripresa nonostante l’epidemia di Covid 19 negli Usa si avvicini alla triste soglia di 100mila vittime. Senza la mascherina Trump si rivolge alla sua base, ai suoi sostenitori adoranti che stanno animando le tante manifestazioni antilockdown, un mix di milizie di estrema destra ed attivisti no vax che, rigidamente senza mascherina, spesso armati, scendono in piazza contro misure anti-coronavirus denunciate come ‘liberticide’, come ha urlato Trump nelle suo primo tweet – il famoso “Liberate!” – a sostegno del movimento antilockdown. Senza la mascherina Trump mostra di appoggiare, non solo con i tweet, le loro richieste di ritorno alla normalità, di “ritorno alla grandezza dell’America”.

Trump does NOT want you to share this picture of him wearing a mask… pic.twitter.com/vCO06D0Ud6 — William LeGate (@williamlegate) May 22, 2020

Intanto un sondaggio elettorale condotto da Fox News ha rilevato che l’ex vice presidente Usa, Joe Biden, aspirante candidato democratico alla Casa Bianca, e’ attualmente al 48% dei consensi, in vantaggio di 8 punti percentuali sul presidente repubblicano Donald Trump, che raccoglie il 40%. Per il sondaggio è stato intervistato un campione di 1.2017 persone tra il 17 e il 20 maggio e i risultati rappresentano un miglioramento per Biden, che il mese scorso era testa a testa con lo sfidante al 42%. Il candidato democratico trova maggiori consensi tra gli elettori over 65 (dove stacca Trump di 17 punti), gli indipendenti (dove supera lo sfidante repubblicano di 13 punti) le donne (con un vantaggio di 20 punti) e i neri. Trump non ha preso bene i risultati della rilevazione:

.@FoxNews should fire their Fake Pollster. Never had a good Fox Poll! https://t.co/joHfkQwd9L — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 22, 2020