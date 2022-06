Presa al volo da un passante: l’incredibile salvataggio di una bambina caduta dal balcone

A Treviso una bambina di 4 anni è precipitata dal balcone di casa e la sua caduta avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi se non fosse stato per un passante, che si trovava per puro caso in zona: l’uomo è riuscito a prenderla al volo, la piccola non ha riportato ferite. Solo un enorme spavento, quindi, per questo episodio accaduto ieri nel quartiere Sant’Antonino di Treviso. Una prima ricostruzione della vicenda vorrebbe che la bambina, giocando sul balcone, avesse tentato di sporgersi dalla ringhiera per cercare un oggetto che le era caduto, probabilmente un cellulare o un tablet.

Presa al volo da un passante: l’incredibile salvataggio di una bambina caduta dal bacone

Sfuggita per pochi istanti all’attenzione degli adulti presenti in casa, si è spinta in avanti fino a precipitare dal secondo piano. Il passante aveva assistito all’intera scena, percependo che la bimba potesse cadere, e così ha avuto il tempo di avvicinarsi al balcone. Sono state chiamate le forze dell’ordine, che hanno accertato che la situazione fosse sotto controllo: la bimba è tornata tra le braccia dei genitori completamente illesa. Nessuno ha presentato denuncia e la testimonianza dell’uomo ha chiarito l’intera dinamica.