Travaglio offende Draghi? E Speranza ci deve mettere una toppa

Non solo la gaffe sul “figlio di papà” ma anche quella frase sul presidente del Consiglio che “non capisce un ca…”. Travaglio ospite della festa di Articolo 1 finisce per diventare un caso. E Speranza ci deve mettere una toppa.

Travaglio offende Draghi? E Speranza si dissocia

Ormai sono quasi 24 ore che il video del direttore del Fatto Quotidiano che attacca Draghi alla festa di Articolo 1 è diventato virale. Le parole “Hanno buttato giù Conte. Avevano fatto degli errori, ma non li hanno mandati via per i loro errori, li hanno mandati via per i loro meriti e hanno messo al loro posto l’esatta antitesi, che è un figlio di papà, un curriculum ambulante, uno che visto che ha fatto bene il banchiere europeo ci hanno raccontato che allora è competente in materia di sanità, di giustizia, di vaccini eccetera. Mentre in realtà, e mi spiace dirlo, non capisce un ca**o. Né di giustizia, né di sociale, né di sanità. Capisce di finanza, ma non esiste l’onniscienza o la scienza infusa. E non ha neanche l’umiltà a furia di leggere che è competente su tutti i rami dello scibile umano”, sono diventate origine di infinite polemiche sia perché Draghi è rimasto orfano dei genitori da giovanissimo, sia per la frase “mi spiace dirlo, non capisce un ca**o”. E da ospite che era Travaglio finisce per diventare motivo di imbarazzo per il ministro della Salute Roberto Speranza che deve metterci una toppa, in quanto leader di Articolo 1, dissociandosi proprio dal giornalista che aveva invitato sul palco: “L’uscita di Marco Travaglio sul Presidente del Consiglio Mario Draghi è infelice e non rappresenta certo il punto di vista di Articolo Uno che sostiene convintamente la sua azione di governo”, ha spiegato Speranza intercettato dai giornalisti nei pressi della Camera dei deputati. Insomma bene, ma non benissimo.