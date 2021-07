Travaglio e la gaffe su Draghi “figlio di papà” (è orfano da quando aveva 15 anni) | VIDEO

Ieri Marco Travaglio alla festa di Articolo uno, si è scagliato contro Mario Draghi. Ma il direttore de Il Fatto Quotidiano ha usato una frase che alla luce della biografia del presidente del Consiglio non è esattamente un’uscita felice.

Travaglio e la gaffe su Draghi “figlio di papà” (è orfano da quando aveva 14 anni) | VIDEO

La @lageloni che lo ha intervistato non ha detto niente in merito alle offese a Draghi,orfano di padre a 14 anni e della madre a 19? #Travaglio?

In questo caso, non vale #Travagliofaschifo? pic.twitter.com/xxXRZvcl9U — Carmine M. #CiVuoleCoraggio (@skipper_66) July 25, 2021

“Hanno buttato giù Conte. Avevano fatto degli errori, ma non li hanno mandati via per i loro errori, li hanno mandati via per i loro meriti e hanno messo al loro posto l’esatta antitesi, che è un figlio di papà, un curriculum ambulante, uno che visto che ha fatto bene il banchiere europeo ci hanno raccontato che allora è competente in materia di sanità, di giustizia, di vaccini eccetera. Mentre in realtà, e mi spiace dirlo, non capisce un ca**o. Né di giustizia, né di sociale, né di sanità. Capisce di finanza, ma non esiste l’onniscienza o la scienza infusa. E non ha neanche l’umiltà a furia di leggere che è competente su tutti i rami dello scibile umano”. Un intervento fortemente polemico che però alla luce del fatto che Mario Draghi ha perso a breve distanza l’uno dall’altra entrambi i genitori, il padre Carlo, nel 1963, quando il presidente del Consiglio aveva solo 15 anni e la mamma Gilda poco dopo, sembra anche inopportuno. Sarà una zia a prendersi cura di Draghi, di sua sorella Andreina e di suo fratello Marcello, e l’uscita di Travaglio è stata più volte stigmatizzata sui social: