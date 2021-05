Ieri a Otto e Mezzo Marco Travaglio visibilmente commosso riguardando le immagini del suo duetto con Franco Battiato. E oggi sul Fatto Quotidiano lo ricorda, raccontando anche la sua malattia.

Travaglio guarda il suo duetto con Battiato e si commuove | VIDEO

Dopo aver trattenuto a stento le lacrime Travaglio ha spiegato: “Sono un po’ scosso devo dirti la verità. Lui era un’anima talmente delicata, quindi io ho pudore o paura di dire delle cose su di lui così a cald. Forse il modo migliore per ricordarlo è quello di leggere qualche brano del suo testament,o che è una canzone intitolata “Testamento” e dice così: “Lascio agli eredi l’ imparzialità la volontà di crescere, capire uno sguardo feroce, indulgente. Per non offendere inutilmente lascio i miei esercizi sulla respirazione. Cristo nei Vangeli parla di reincarnazione. Lascio agli amici gli anni felici delle più audaci riflessioni, la libertà reciproca di non avere legami. E mi piaceva tutto della mia vita mortale, anche l’odore che davano gli asparagi all’urina”

Oggi Travaglio ha dedicato il suo editoriale sul Fatto, intitolato “Un essere speciale”, proprio all’amico Battiato. Il direttore inizia il suo ricordo con un eloquente “Non so proprio da dove cominciare”. Ma poi inizia, ricordando la canzone scritta su Berlusconi, le polemiche per quella sua frase giudicata sessista, e poi le sue peculiarità, a partire dai “pensieri di mistici” da pubblicare nel suo blog sul Fatto al rifiuto di cantare in concerto “Un sentimento nuevo”. Travaglio poi ricorda con affetto la malattia e la fine del Maestro: