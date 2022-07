Il turista ubriaco che si arrampica per molestare due studentesse, cade e si rompe una gamba

A Trastevere un turista turco di 40 anni in preda all’alcool ha provato ad arrampicarsi fino alla finestra di due studentesse viste in strada, ma è caduto e si è fratturato tibia e perone

Quando alle 5 del mattino la polizia lo aveva trovato a terra in una pozza di sangue a Trastevere, avevano pensato fosse rimasto vittima di un’aggressione. Ma la storia dietro il ritrovamento di un turista turco di 40 anni avvenuto lo scorso 3 aprile è ben diversa. Portato d’urgenza all’ospedale San Camillo, era stato ricoverato perché si era fratturato tibia e perone della gamba destra. La dinamica è stata ricostruita attraverso le telecamere di sorveglianza e la testimonianza di due ragazze, studentesse americane, che hanno raccontato di essere state seguite da un uomo quella sera.

Il turista ubriaco che prova ad arrampicarsi per molestare due studentesse, cade e si rompe una gamba

Era proprio il 40enne turco, che – ubriaco – aveva provato ad abbordarle arrivando anche ad inseguirle. Giunte sotto il portone di casa, in via di San Francesco a Ripa, le due hanno tentato di chiuderselo alle spalle, ma lui – hanno raccontato – avrebbe afferrato una delle due per il braccio. Dopo essere riuscite a scappare, sono salite a casa. L’uomo però avrebbe provato a raggiungere la loro finestra arrampicandosi dall’esterno dell’edificio, aggrappandosi a una fioriera al primo piano. Lì sarebbe scivolato, cadendo per tre metri e procurandosi le fratture. Agli inquirenti che erano andati a trovarlo in ospedale aveva raccontato di essere semplicemente scivolato. Accertata la dinamica dei fatti gli agenti lo hanno denunciato per molestie.