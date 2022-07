La turista finlandese che ha denunciato lo stupro subito a Trapani da 4 ragazzi

Un’altra storia di violenza sessuale di gruppo. Questa volta lo stupro sarebbe avvenuto a Trapani, dove una 27enne turista finlandese – in vacanza in Sicilia con altre sue amiche, ha denunciato di esser stata violentata da 4 ragazzi conosciuti giovedì sera all’interno di un locale nei pressi della spiaggia. La donna, subito dopo quei rapporti sessuali non consenzienti, ha chiamato i carabinieri della vicina caserma per raccontare loro quanto subìto. Ora sono state avviate le indagini, mentre la turista ha passato la notte in pronto soccorso dove è stata sottoposta a tutte le visite di rito.

Trapani, la denuncia di una turista finlandese stuprata da 4 uomini

La violenza sessuale di gruppo, secondo quanto raccontato dalla 27enne, è avvenuta nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 luglio. Lei si trovava in compagna delle sue amiche – soggiornavano in un appartamento preso in affitto nella zona – e avevano fatto amicizia con questo gruppetto di 4 ragazzi all’interno di un ristorante. Poi, dopo la cena, entrambe le comitive si sono spostate in un locale nei pressi della spiaggia. Le tre amiche della turista finlandese, a un certo punto della serata, hanno deciso di fare rientro nella loro casa, mentre la vittima dello stupro sarebbe rimasta insieme a quei 4 giovani conosciuti poche ore prima.

E lì sarebbe iniziato il suo inferno. I 4 ragazzi – su cui stanno indagando le forze dell’ordine, si tratterebbe di turisti in vacanza in Sicilia – avrebbero convinto la donna ad andare con loro all’interno di un residence nel pieno centro di Trapani. E proprio all’interno di una di quelle stanze si sarebbe consumata la violenza sessuale di gruppo nei suoi confronti. Rapporti ripetuti e non consenzienti che avrebbero provocato anche alcune lesioni sul corpo della 27enne finlandese. E subito dopo aver denunciato il tutto alle forze dell’ordine, la donna è andata nel più vicino pronto soccorso per sottoporsi alle visite del caso.