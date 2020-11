Il neonato trovato morto gettato dalla finestra a Trapani

Il neonato trovato morto con il cranio fracassato alla periferia di Trapani sarebbe stato gettato dalla finestra subito dopo il parto.

Il neonato aveva ancora il cordone ombelicale attaccato: il corpo è stato trovato alla periferia di Trapani. Sul luogo sono presenti gli agenti del commissariato di polizia e il reparto della Scientifica. A segnalare il ritrovamento è stato un abitante di un complesso residenziale all’interno del quale è stato trovato abbandonato il piccolo senza vita. La madre diciasettenne del neonato trovato cadavere alla periferia di Trapani viene sentita in questi minuti dal magistrati di turno della Procura dei minori. Il piccolo sarebbe morto all’istante per le gravi ferite riportate e aveva il cranio fracassato ed era in un sacchetto di plastica lungo via Francesco De Stefano, in una zona residenziale della citta’, poco distante dal raccordo autostradale della A29: la triste scoperta e’ stata fatta da un passante che ha avvertito la polizia, giunta sul posto per le indagini. Ieri a Ragusa un altro neonato era stato trovato in un sacchetto del tipo utilizzato per i rifiuti, ma in questo caso il piccolo e’ stato salvato e si trova in ospedale.