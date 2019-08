Due feriti a causa di uno scontro tra un tram della linea 2 e un’auto, modello Bmw, avvenuto questa mattina alle 11 in piazza Manila, nella Capitale. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale che hanno messo in sicurezza l’area. Secondo quanto si apprende, il tram è entrato in collisione anche con un palo ad alta tensione Acea e per questo si è reso necessario chiedere l’intervento personale tecnico per ripristino. Tra i feriti anche il conducente del tram.

Il tram che deraglia in piazza Manila

L’incidente ha provocato il parziale deragliamento di un tram della linea 2, che ha urtato un palo della rete aerea. Nell’incidente è rimasto contuso il conducente del tram. Al momento non risultano passeggeri coinvolti. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, a provocare l’incidente sarebbe stata un’auto privata che non ha rispettato un semaforo.

“E’ stato un botto tremendo, mi sono spaventato veramente”, ha detto all’Adnkronos il titolare del Minimarket in via Flaminia 237 proprio di fronte al punto dove è’ avvenuto lo scontro tra un tram della linea 2 è una bmw. “Stavo lavorando nel negozio – racconta il commerciante – ho sentito quel botto fortissimo, mi sono girato e c’era il tram contro il palo e la macchina in mezzo ai binari ma non so se il semaforo fosse rosso e per chi”. L’auto stava attraversando piazzale Manila in direzione di via Fracassini, il tram invece percorreva viale Tiziano in direzione di piazza Mancini. La linea è’ interrotta sono ancora in corso i rilievi da parte del II gruppo della polizia locale di Roma Capitale.

