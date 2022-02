“Ci sono bambini di mezzo”: la risposta di Totti ai giornali sulla crisi con Ilary Blasi | VIDEO

L’ex capitano della Roma Francesco Totti interviene in prima persona con alcuni video su Instagram per smentire le voci di una ipotetica crisi del suo matrimonio con Ilary Blasi

“Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete, vi chiedo di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini. E vanno rispettati”. Francesco Totti interviene in prima persona per smentire le voci che vedrebbero il suo matrimonio con Ilary Blasi in crisi: della notizia si era parlato molto ieri, lanciata da Dagospia con diverse congetture che venivano fatte su una possibile nuova donna che avrebbe conquistato il cuore dell’ex capitano della Roma e su possibili tradimenti all’interno della coppia.

La risposta di Totti ai giornali che per ore hanno ipotizzato una “crisi” del suo matrimonio con Ilary Blasi

Ma con quattro brevi video su Instagram il “Pupone” ha rimesso tutto a posto: “Sinceramente, mi sono anche stancato di dover smentire”. Sul profilo di sua moglie, Ilary Blasi, le immagini di una cena di famiglia al ristorante “Rinaldi al Quirinale”.



All’uscita dal locale la famiglia Totti ha dovuto superare un muro quasi invalicabile di fotografi intenti a scattare a raffica. Alla richiesta di un bacio, Francesco ha risposto: “Sono venti anni che ci baciamo, e poi lei dice che adesso le piacciono le donne”. Prima di entrare – non senza diverse difficoltà – in auto, l’ex calciatore ha concluso: “Dai, fatemi andare che dobbiamo partire per la settimana bianca”. Parole che rendono vane 24 ore di ricerca spasmodica del dettaglio o dell’indizio che testimonierebbe una rottura imminente. Si era arrivati a fare il nome di una donna, Noemi Bocchi, soltanto perché la si era vista allo stadio Olimpico seduta qualche fila dietro rispetto a Totti. Qualcuno aveva parlato di una coppia che ascoltava incredula tutti i rumors e se la rideva, ma a giudicare dal volto scuro dell’ex calciatore durante la smentita la storia deve essere andata troppo oltre, al punto da stancare perfino chi è abituato ad essere così esposto mediaticamente.

La replica non ha però convinto Dagospia, che per prima aveva parlato di “crisi di coppia”. “L’ex capitano della Roma – si legge – si limita a suggerire ai media di “fare attenzione” (che è, una minaccia?), perché di mezzo ci sono dei bambini, e “i bambini vanno rispettati”. Nessun riferimento al suo grande amore per Ilary, né alla nuova fiamma, Noemi Bocchi. Pochi minuti prima, anche la Blasi aveva postato