Il bambino di due anni morto dopo esser stato gettato in mare a Torre del Greco

Un bambino di soli due anni è morto domenica sera a Torre del Greco (in provincia di Napoli). Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe annegato dopo esser stato gettato in mare. Con lui ci sarebbe stata la madre che avrebbe anche tentato – come raccontato da alcuni testimoni oculari presenti nella zona intorno alle 22.30 di ieri, il suicidio prima di essere fermata. Inutili i soccorsi per il piccolo che è morto qualche istante dopo. Gli investigatori stanno effettuando tutti i rilievi del caso e hanno interrogato la donna per tutta la notte. Si cercano testimoni per avere un quadro più delineato di questa tragedia.

Torre del Greco, bambino di 2 anni annegato dopo esser stato gettato in mare

L’episodio è avvenuto domenica sera (2 gennaio) in località “La Scala”, sul lungomare di Torre del Greco, intorno alle 22.30. I soccorritori non sono riusciti a salvare la vita del piccolo che è morto poco dopo. L’impatto con le acque fredde del mare e quei secondi trascorsi senza riuscire a respirare. E sono tante le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Si dovrà valutare se la caduta del bambino sia stata frutto di un incidente, ma il quotidiano Il Mattino sostiene che gli investigatori starebbero cercando di ricostruire anche le ultime ore della madre.

La donna, infatti, avrebbe tentato suicidio qualche istante dopo la caduta del piccolo in mare. Non è ancora chiaro se a gettare il figlio di due anni nelle acque di Torre del Greco sia stata proprio lei. Sta di fatto che la madre sarebbe stata bloccata prima di uccidersi e alcuni testimoni avrebbero raccontato ai carabinieri accorsi sul luogo del delitto il comportamento della donna. Ora le sue dichiarazioni e la sua versione dei fatti è stata raccontata agli inquirenti che dovranno fare luce su un fatto di cronaca che ha sconvolto l’intera comunità della cittadina campana.