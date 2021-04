Una quarantina di cittadini che ieri pomeriggio avevano la prenotazione per fare il vaccino al policlinico di Tor Vergata hanno trovato il centro chiuso.

Il pasticcio vaccini di Pasqua a Tor Vergata: sono prenotati ma quando arrivano trovano chiuso

Secondo quanto scrive ‘Leggo’ non è stato dato nessun avviso né contrordine sugli appuntamenti. Non c’era nessuno, né un “medico, né un infermiere, un amministrativo”, né tantomeno ”un cartello da affiggere all’ingresso”, la denuncia al quotidiano di un uomo che aveva accompagnato la nonna di 100 anni a vaccinarsi. Nel filmato qui sotto una persona chiede spiegazioni ma non ne ottiene: il centro ha chiuso alle 13 e le prenotazioni saltate sono slittate a martedì, ma i vigilantes non sanno dire perché, e confermano che non c’è stato nessun avviso al riguardo. Spiegano alla persona che sta registrando che non è stata la prima a presentarsi per poi dover tornare a casa:

Il secondo ospedale più importante di Roma chiude il centro vaccini senza preavviso. Nonna Trieste, 100 anni, sedia a rotelle, torna a casa. Senza preavviso e senza una spiegazione plausibile. @RegioneLazio @nzingaretti @matteorenzi @EnricoLetta @robersperanza pic.twitter.com/TRimNkNtpq — Andrea Bernardi 博安迪 (@Bernardi_UK) April 4, 2021

Nel tardo pomeriggio, riporta sempre ‘Leggo’, le persone che non sono riuscite a vaccinarsi sono state contattate al telefono dal Policlinico. La spiegazione dell’Ospedale farebbe ricadere la colpa sulla Regione Lazio. Secondo quanto raccontato dai responsabili del centro vaccinale “il Recup regionale ha preso un appuntamento sbagliato perché la domenica pomeriggio siamo chiusi. Quando ci siamo accorti che c’erano dei prenotati abbiamo chiesto al Recup regionale di riprogrammarli”. Qualcosa, evidentemente, è andato storto. Le persone che ieri non sono state vaccinate dovrebbero ricevere la dose anti-covid martedì. Qui sotto invece il video di un cittadino che è riuscito a contattare un responsabile per caso e al telefono esterna tutta la sua indignazione per il mancato avviso: