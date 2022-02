L’allevatore in pensione 78enne trovato morto in casa dopo una rapina sfociata in aggressione

A Ghilarza, in provincia di Oristano, un allevatore 78enne in pensione è stato trovato morto in casa con segni di percosse sul volto

Un anziano allevatore in pensione di 78 anni, Tonino Porcu, è stato trovato morto nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 febbraio nella sua abitazione a Ghilarza, in provincia di Oristano. La casa era tutta in disordine, segno evidente di una rapina. L’uomo è stato trovato steso sul letto, sul volto i segni di una violenta aggressione: secondo le prime perizie – che hanno stimato l’ora del decesso a poco prima del ritrovamento del corpo – l’uomo sarebbe stato colpito con un oggetto contundente, oppure a mani nude. Per un riscontro più preciso bisognerà attendere l’autopsia di domani. Non si esclude che sia morto per un infarto (Porcu era cardiopatico, ndr), sopraggiunto in seguito all’aggressione subita.

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire le sue ultime ore di vita, cercando di recuperare elementi utili a stabilire chi possa aver commesso la rapina. Sul pavimento sono stati ritrovati alcuni capelli lunghi. Da stabilire anche la dinamica dell’accaduto: l’anziano potrebbe aver notato i malviventi e sarebbe stato messo a tacere con un colpo alla testa, oppure potrebbe essere stato colto di sorpresa nel sonno. A scoprire il cadavere di Porcu è stata la donna che lo aiutava per le pulizie in casa, che insieme al nipote è entrata in casa dopo essere stata allertata da alcuni vicini che non avevano notizie dell’anziano pensionato da lunedì sera. Inutile il pronto intervento dei medici del 118. Adesso gli investigatori stanno interrogando tutti i vicini e in cerca di indizi, visto che la zona è sprovvista di telecamere di sorveglianza. Altri elementi sono attesi dal sopralluogo affidato agli specialisti del Ris. Secondo quanto riportano alcuni giornali locali già in passato Porcu aveva subito un atto intimidatorio: qualcuno aveva cercato di dar fuoco alla casa in cui abitava in precedenza.