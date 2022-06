“Vi sono grato”, il discorso di Tommaso De Luca ai suoi studenti nel suo ultimo giorno da preside | VIDEO

“Vi sono grato per quello che mi avete insegnato, per quello che avete fatto insieme a me in tutti questi anni. Grazie. Vi porterò sempre nel cuore”: Tommaso De Luca, preside da 12 anni dell’Istituto tecnico Avogadro di Torino, saluta con un discorso ricco di gratitudine e ammirazione i suoi studenti. Lascerà il suo incarico con la fine dell’anno scolastico. “Per me è anche l’ultimo giorno di scuola in tutti i sensi – ha detto – Non so se riuscirò a farvi promuovere tutti, il problema sono i professori. Ma farò il possibile per aiutarvi come sempre, come tutti gli anni. Al di là del risultato di questo anno scolastico, sappiate che io sono sempre stato fiero dei miei studenti. Mi avete reso fiero, mi avete sempre soddisfatto, ci sono state anche cose che non andavano ma le abbiamo sempre sistemate. La prima forza di questa scuola siete voi”.

Un forte boato e un grande applauso hanno accompagnato le sue parole, prima che dagli studenti si levasse il coro “Uno di noi”. Visibilmente emozionato ha raccolto l’abbraccio e sorridendo ha concluso: “Sate bene, ragazzi”. De Luca, che è anche presidente di Asapi, l’Associazione delle scuole autonome del Piemonte, è considerato un preside molto alla mano. In un’intervista a Repubblica dello scorso gennaio aveva commentato così la perdita di socialità nella scuola al tempo del Covid: “Non creda, è già molto limitata. I nostri ragazzi non fanno più l’intervallo al bar, non possono più tenersi per mano di nascosto, non possono andare a fumarsi una sigaretta. Quindici anni di pratica didattica negata”. Si era anche schierato a favore della didattica a distanza: “Non è il male assoluto”.