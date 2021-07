Tom Daley dedica il suo primo oro olimpico alla comunità LGBT e agli atleti omosessuali | VIDEO

Una vita a rincorrere un oro olimpico, fino a oggi. Tom Daley, 27enne britannico campione di tuffi, è riuscito – dopo averci già provato a Londra (nel 2012) e in Brasile (nel 2016) – a conquistare il metallo più ambito ai Giochi di Tokyo 2020. Lo ha fatto insieme al compagno di Nazionale Matty Lee, davanti alla coppia cinese (favorita alla vigilia della gara) Chen e Cao. Dopo la cerimonia delle medaglie, l’inglese ha voluto ricordare il suo coming out (fatto da giovanissimo, quando era già uno star della sua disciplina) e dedicare il successo a tutti gli atleti omosessuali.

Tom Daley hopes his #Tokyo2020 gold medal will inspire more LGBTQ athletes #TeamGB pic.twitter.com/AC3ZxBJNDd

“I’m incredibly proud to say I’m a gay man and Olympic champion” 🙌

“Mi sento incredibilmente orgoglioso di dire che sono un uomo gay e anche un campione olimpico – ha detto Tom Daley durante la conferenza stampa dopo l’oro olimpico nei tuffi sincronizzati, piattaforma 10 metri -. Sono così felice perché da piccolo credevo che non avrei ottenuto nulla proprio per chi ero e invece non è così. Essere un campione olimpico dimostra che puoi ottenere quello che vuoi essendo te stesso”.

Un messaggio a tutti, con dedica alla comunità LGBT e agli altri atleti omosessuali.

“I feel incredibly proud to say I am a gay man and also an Olympic champion.”

Gold medal winner Tom Daley says he hopes his performance will inspire young LGBT people to realise “you can achieve anything”.

— LBC (@LBC) July 26, 2021