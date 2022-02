“Due telefonate che mi hanno reso l’uomo più felice del mondo”: Tiziano Ferro è diventato papà di due bambini

Due meraviglie di 4 e 9 mesi. Li presenta così, con un messaggio che è un misto tra la commozione e l’orgoglio, Tiziano Ferro. Si tratta dei piccoli Andres e Margherita che lo hanno reso papà per la prima volta. Insieme a suo marito Victor Allen, il cantante romano sarà il genitore di questi due piccoli fortemente voluti dalla coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

Tiziano Ferro è diventato papà dei piccoli Andres e Margherita

Il cantautore di Latina lo ha annunciato con un post su Instagram (senza specificare se si sia trattato di adozione o utero in affitto). Una notizia che doveva essere data, ma ora si chiede che non ci siano riflettori accesi sulla vita dei due piccoli. Perché il mondo doveva sapere – per via dell’esposizione mediatica di Tiziano Ferro – questo evento, ma il fragore non deve essere seguito dal voyeurismo tipico quando accadono queste cose.

“Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra.

Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres.

Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere “quando” – e soprattutto “se” – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. È un diritto insindacabile.

Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene!”

Un amore espresso in quell’abbraccio, in quella foto in bianco e nero che è la sintesi di quel sentimento stretto tra le braccia della coppia.