Cade vicino casa e muore di stenti: il corpo senza vita di un anziano ritrovato dopo due settimane

Era uscito da quella casa di campagna nei pressi di Tivoli, cittadina alle porte di Roma. Poi, durante il tragitto del ritorno, è caduto lungo quella strada sterrata che stava percorrendo per tornare nella sua abitazione. Un incidente fatale per un uomo di 83 anni che non è più riuscito ad alzarsi. Nessuno, vista la località piuttosto isolata, ha sentito le sue grida di aiuto. Nessuno si era accorto del suo mancato ritorno. Perché l’anziano viveva solo, senza parenti. A ritrovare il suo corpo senza vita lungo quella viuzza è stato – infatti – il proprietario di quella casa, rientrato nella cittadina laziale per le ferie due giorni fa.

Un dramma della solitudine. L’83enne, infatti, era vedovo e senza figli. Inoltre, viveva in una villetta senza vicini. E i primi esami del medico legale hanno indicato la data della morte: due settimane prima rispetto al ritrovamento. L’uomo, dunque, sarebbe inciampato e si sarebbe gravemente ferito a una gamba (aveva problemi di deambulazione pregressi) molti giorni fa. Non è riuscito a rialzarsi e la sua richiesta di aiuto non è stata percepita da nessuno. E in quella strada sterrata non è passata neanche una persona per quelle lunghe settimane. Fino al ritorno del proprietario di casa che, come aveva fatto già in passato, stava recandosi nell’abitazione di quell’anziano signore dopo le ferie per un saluto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano è morto di stenti. Senza acqua, senza cibo, impossibilitato a muoversi. Il tutto sotto il sole cocente e le altissime temperature che attanagliano l’Italia – in particolare il Lazio, dove il termometro è sceso raramente sotto i 28 gradi (anche di notte) nel mese di luglio – da settimane. Perché sul suo corpo non sono stati rilevati segni di violenza. Nessun pestaggio, nessun tentativo di furto o di rapina. Quell’uomo di 83 anni è deceduto dopo aver agonizzato per alcune ore (se non per giorni) sotto il bollente sole di questa estate.