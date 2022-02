Tito Stagno è morto ma il suo «Ha toccato! Ha toccato il suolo lunare!» anche per chi non era ancora nato rimarrà per sempre nella memoria

Tito Stagno è morto ma il suo «Ha toccato! Ha toccato il suolo lunare!» anche per chi non era ancora nato rimarrà per sempre nella memoria. Stagno è per tutti noi l’uomo, il giornalista che ha raccontato agli italiani la conquista della Luna da parte dell’uomo nel 1969. Nato nel 1930 oggi lascia la Terra chissà se per approdare nella Space Oddity. telecronista sportivo Tito Stagno. Popolarissimo volto storico della Rai, aveva 92 anni.

Tito Stagno: addio al giornalista che raccontò lo sbarco sulla Luna | VIDEO

La cronaca dell’allunaggio divenne celeberrima anche per la discussione con Ruggero Orlando. Tito Stagno aveva annunciato lo sbarco ma secondo Orlando non era ancora avvenuto. Tanto battibeccarono che alla fine il vero momento si perse: successivamente si appurò infatti che Tito Stagno annunciò l’allunaggio con 56 secondi di anticipo e Ruggero Orlando con circa 10 secondi di ritardo. Lui raccontò la sua versione dei fatti in un’intervista a Wired: