Maglie nere e cori per Mussolini: gli ultras ungheresi invadono le strade di Cesena | VIDEO

A poche ore dal match di Nations League contro l’Italia, il corteo dei tifosi magiari è passato per le vie del centro della città romagnola. Lì i cori per il duce

Erano lì per assistere al match – andato in scena martedì sera all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi – tra l’Italia e l’Ungheria, valido per la seconda giornata di Nations League. Si sono avvicinati all’impianto della città romagnola sfilando per le strade del centro, brandendo bandiere e intonando cori in favore della loro nazionale. Poi, i tifosi ungheresi (giunti a migliaia a Cesena) hanno deciso anche di gridare al cielo un nome: quello di Benito Mussolini. Ecco il video della “sfilata” degli ultras magiari a poche ore dall’inizio della partita (poi vinta dagli Azzurri con il punteggio di 2-1 grazie alle reti di Nicolò Barella e Lorenzo Pellegrini nel corso del primo tempo).

Un bandierone nero ad aprire il corteo, poi quel fiume di tifosi ungheresi a Cesena che camminano all’unisono in direzione stadio (scortati dalla Polizia per evitare di farli entrare in contatto con i sostenitori dell’Italia). E proprio nel bel mezzo della loro marcia si è alzato un coro che inneggiava a Benito Mussolini: “Benito Mussolini, avanti. Avanti”, ripetuto per due volte. Poi la sfilata in direzione stadio è proseguita tra altri cori (da stadio) e il lancio di alcuni fumogeni lasciati in strada, per le vie del centro del comune romagnolo.

E nel post partita, nei pressi di un bar, ci sono stati anche scontri tra tifosi italiani, sostenitori magiari e forze dell’ordine. Scontri che hanno portato al ferimento di almeno cinque poliziotti e alle denunce nei confronti di una ventina di persone. Il tutto al termine del match vinto dall’Italia, mentre in tribuna al Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena era presente anche il Presidente dell’Ungheria Viktor Orban, seduto al fianco del numero uno della Federcalcio italiana Gabriele Gravina.

(foto e video: da Instagram)