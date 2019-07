Oggi nella rubrica Billy del Tg1 è andato in onda una mini-intervista promozionale a Gianluigi Paragone, che ha presentato il suo libro La Vita a Rate di Edizioni PM. Paragone ha presentato il suo libro parlando del credito per il consumo e delle truffe su Internet, due temi trattati sul suo tomo.

Il servizio del Tg1 sul libro di Gianluigi Paragone

La cosa interessante è che sia nella presentazione che per tutta la durata del servizio, compreso il sottopancia, Paragone non viene mai presentato come senatore del MoVimento 5 Stelle, né come membro (e capogruppo grillino) della commissione di vigilanza su Viale Mazzini. Chissà il perché questa improvvisa timidezza della RAI nei confronti del ben conosciuto senatore grillino, che di recente ha proposto Matteo Salvini come ministro dell’Economia del governo Lega-M5S. Intanto Michele Anzaldi del Partito Democratico parla di palese conflitto d’interessi.

