Terremoto a Genova, epicentro a Bargagli

@neXt quotidiano | Settembre 22, 2022

Terremoto oggi 22 settembre 2022 a Genova, con epicentro a Bargagli alle 15.39: la magnitudo è di 4.1 scala Richter.

Secondo la stima provvisoria dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) la magnitudo si aggirerebbe tra 3.9 e 4.4. Secondo i dati rivisti, l’epicentro è stato individuato a 2 km di distanza da Bargagli e a circa 10 km di profondità.

Il terremoto è stato avvertito anche a Genova, dove sono stati evacuati gli edifici e sospesi gli eventi e le persone sono uscite in strada. In un tweet, l’account ufficiale della Regione Liguria scrive: «Avvertita pochi minuti fa una scossa di #terremoto a #Genova e Città Metropolitana di magnitudo stimata intorno ai 4.2 con epicentro a Bargagli. Da una prima verifica da parte della Sala della Protezione Civile regionale non si segnalano feriti o danni».