Terremoto a Bergamo, scossa di magnitudo 4.4 avvertita forte anche a Milano

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bonate Sotto, paese di 6mia abitanti alle porte di Bergamo, è stata avvertita anche a Milano. Secondo l’Ingv la scossa è avvenuta alle 11.34 a una profondità di 26 chilometri. Il Dipartimento di Protezione Civile ha fatto sapere di essere in contatto con le strutture del territorio per valutare eventuali interventi da compiere. Al momento non sono stati segnalati danni.

“Nessuna particolare criticità a Milano per la scossa di terremoto avvertita distintamente in città”, comunicano i Vigili del Fuoco aggiungendo che “le squadre sono ancora all’interno delle loro sedi”. Per precauzione è stata evacuata una scuola media nel quartiere di Città Studi. Di fronte ad un supermercato di Vimercate ci sarebbe stato anche lieve incidente stradale provocato dal panico suscitato dal sisma.

Il sindaco di Bonate Sotto, Carlo Previtali, ha dichiarato ad Adnkronos: “Al momento della scossa ero in ufficio, l’ho percepita ma non più di tanto. Sono uscito e in paese non c’era allarmismo, né gente presa dal panico. Faremo verifiche sugli edifici per accertare che non ci siano immobili lesionati”.

(notizia in aggiornamento)