Terremoto a Parma, magnitudo 3.9

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 13.17 nella zona di Parma. Secondo l’INGV la magnitudo è stata di 3.9 con epicentro 5 km a sud est di Borgo Val di Taro (Parma) ad una profondità di 7 km con coordinate geografiche (lat, lon) 44.46, 9.82 ad una profondità di 7 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala sismica dell’Ingv di Roma.

Dalle prime informazioni, la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, a Berceto, Corniglio, Solignano, Tizzano e anche dalla stessa città di Parma. Al momento non si segnalano danni. Il terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro a Borgo Val di Taro in provincia di Parma è piuttosto superficiale. Abbiamo ricevuto segnalazioni da circa 30 comuni. Quella zona ha un’elevata pericolosità sismica”, dice all’AGI Alessandro Amato, sismologo Ingv. “Dalle segnalazioni ricevute, il terremoto – ha aggiunto – si è sentito, oltre che in provincia di Parma, in provincia di Massa, Lucca, La Spezia e Pisa”. Sono in corso verifiche della protezione civile dell’Emilia Romagna in seguito alla scossa di terremoto di 3.9 con epicentro a 5 km a sud est di Borgo Val di Taro, nel Parmense, avvertito in una trentina di comuni, a cavallo tra Toscana ed Emilia.

La zona dell’epicentro, che cadrebbe in Toscana, è nella zona del passo del Brattello, 953 metri di altitudine, che collega il territorio di Borgotaro a quello di Pontremoli, ossia la provincia di Parma a quella di Massa Carrara. Una zona dunque di confine tra le due regioni, tra la Val di Taro e la Valle della Lunigiana. Al momento non si registrano segnalazioni di danni. Contatti telefonici sono in corso con tutti i comuni della zona colpita dalla scossa. Una lieve scossa di terremoto è stata registrata anche alle 14.26 a 5 chilometri da Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa. La magnitudo stimata dall’Ingv e’ di 2.7. La scossa si e’ registrata circa un’ora dopo quella nel Parmense di magnitudo 3.9. Intanto la scritta “Vergogna” è comparsa da qualche giorno su uno dei pannelli che delimitano il cantiere della Basilica di San Benedetto a Norcia. Tracciata con la vernice rossa risalta subito agli occhi di chi si trova a camminare davanti alla “casa” del patrono d’Europa distrutta dal terremoto.

