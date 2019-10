Teresa De Santis e la trattativa per Nunzia De Girolamo a Rai1

Teresa De Santis, ex Manifesto ora in quota Lega, s vuole a Rai1 Nunzia De Girolamo, ma per ora, scrive il Fatto, la cosa si blocca. Secondo alcune fonti –ne scrive anche l’Adnkronos – nei giorni scorsi la direttrice della rete ammiraglia ha avviato una trattativa con l’ex parlamentare di Forza Italia per affidarle la co-conduzione di Linea Bianca, programma di montagna, gastronomia, natura e sport che sta per tornare il sabato su Rai1, condotto da Massimiliano Ossini.

La direttrice di Rai1 è in una posizione assai debole. Nominata in quota Lega, con Salvini all’opposizione si ritrova alla guida della rete ammiraglia senza una forte copertura politica. In più gli ascolti non l’aiutano, visto che la rete è in costante calo. Insomma, la sua poltrona traballa parecchio e molti la vedono in uscita, anche perché la direzione di Rai1 fa molta gola al Pd.

Naturale, dunque,che la “direttora ”stia cercando sponde politiche per difendere, e blindare, la sua posizione. Sponde che stanno nel centrodestra, come Fi, ma soprattutto nel Pd, cui un tempo De Santis era vicina. Nunzia De Girolamo non solo è stata parlamentare forzista, ma suo marito è Francesco Boccia, piddino, ministro degli Affari regionali. Insomma, assoldare De Girolamo, senza voler togliere meriti alle doti di Nunzia, potrebbe essere un modo per De Santis di coprirsi a sinistra. “L’azienda smentisce che nei palinsesti presentati in cda il 23 ottobre sia prevista la conduzione di Nunzia De Girolamo aLinea Bianca”, fa sapere la Rai.

