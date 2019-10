Di Maio e il grande ritorno della manina

Luca De Carolis e Carlo Di Foggia raccontano oggi sul Fatto Quotidiano che MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico stanno litigando su un comma – fortemente voluto dal Tesoro pare su indicazione della Difesa –che autorizza anche le imprese militari italiane a partecipare alle iniziative di cooperazione allo sviluppo con progetti di tipo civile.

LA NORMA è il comma 2 dell’articolo 54 del decreto (“Misure a favore della competitività delle imprese ital ia ne ”). Nella relazione tecnica si spiega che serve “per eliminare uno svantaggio competitivo per il sistema produttivo nazionale”. Oggi le imprese che operano nel l’ambito delle tecnologie avanzate e quindi producono sistemi civili, duali e militari, devono iscriversi all’apposito registro del ministero della Difesa previsto dalla legge 185 del 1990 per il controllo dei trasferimenti di armamenti. In sostanza, è la condizione necessaria per poter esportare armi all’estero.

E infatti sono iscritte tutte le imprese dell’industria militare da Leonardo (ex Finmeccnica) a Beretta, Avio, Elettronica e così via discorrendo. Per il solo fatto di essere nel registro, queste imprese non possono accedere a finanziamenti che riguardano progetti di cooperazione allo sviluppo, cioè quelli che, per usare una sintesi estrema, di regola sostengono Paesi emergenti e Ong. La norma del decreto fiscale elimina questo automatismo e specifica che, se il progetto è civile, l’aziendapuò partecipare ai bandi.