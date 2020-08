Le tendine parafiato per i bus e i treni regionali

Per i trasporti locali allo studio filtri dell’aria e teli trasparenti. Le Regioni: “Con la mascherina via il metro di distanza o non si riparte

Le tendine parafiato divisorie tra i sedili potrebbero essere la soluzione per far ripartire al massimo della capienza gli autobus e i treni regionali. Il Corriere della Sera spiega oggi che se l’Inail e poi il Comitato tecnico-scientifico daranno il via libera, alla ripresa di settembre i pendolari e gli studenti troveranno tra un sedile e l’altro questa nuova barriera di sicurezza. L’ipotesi è nella bozza di documento unitario con le linee guida per il trasporto pubblico locale e regionale, di cui si è discusso al confronto nella videoconferenza tra le Regioni e i ministri Boccia, Speranza, De Micheli.

La trovata dei divisori in stoffa o altro materiale soft è stata rigettata dal Friuli-Venezia Giulia, che ha posto il problema dell’igienizzazione e dei tempi di installazione. Il tema è dunque ancora aperto e i tre ministri (Autonomie, Salute e Trasporti) a un’intesa con le Regioni e il Cts entro dieci giorni al massimo. «Abbiamo confermato la fortissima preoccupazione per settembre», racconta Stefano Bonaccini. Il dilemma è la capienza dei mezzi di trasporto e l’obiettivo è la stesura di un documento unitario per garantire, come spiega Boccia, «che a settembre i treni locali e il trasporto scolastico reggano al ritorno dei numeri pre Covid».

Repubblica spiega oggi che si punta a tre soluzioni che potrebbero far venire meno l’obbligo del distanziamento: disporre divisori morbidi trasparenti tra i sedili orizzontali, estendere ai colleghi di lavoro oltre che ai congiunti la possibilità di sedere accanto o di fronte e installare sistemi di filtraggio dell’aria sui bus e sui treni come quelli presenti sugli aerei.