Il teatro Goldoni di Livorno si rifiuta di ospitare il monologo di Orsini

All’inizio era arrivato il via libera, poi il passo indietro. Attorno alla decisione del Teatro Goldoni di Livorno di rifiutarsi di ospitare lo spettacolo-monologo con protagonista Alessandro Orsini si sta scatenando un vero e proprio caso politico. Il tutto è stato reso pubblico da Il Fatto Quotidiano, il giornale per cui collabora il professore di Sociologia della Luiss e che – attraverso la Seif, la società che edita il quotidiano – organizza quello spettacolo.

Il quotidiano diretto da Marco Travaglio ha pubblicato la comunicazione arrivata nella giornata di ieri da parte dei vertici del Teatro Goldoni di Livorno:

“Siamo spiacenti di comunicarvi l’indisponibilità della struttura a ospitare l’evento. Ciò è conseguente alla natura e al tema che proponete per l’occasione (‘Ucraina – critica della politica internazionale’): se ne fossimo stati a conoscenza subito, prima della stipula dell’atto, in cui non compare detto titolo, vi avremmo indicato come da anni il teatro non possa essere dato in concessione per dibattere temi di natura politica in senso ampio”.