Orsini si fa il suo monologo teatrale “per non essere più interrotto”

Alessandro Orsini ha deciso di aprirsi a nuove esperienze. Dopo aver passato anni dietro una cattedra ed esser stato protagonista di alcuni palcoscenici televisivi (dalla Rai a La7) contemporaneamente all’escalation militare russa in Ucraina, partita con un’invasione e deflagrata in guerra, il professore di Sociologia della Luiss vuole provare a parlare senza che nessuno lo interrompa. E per farlo, l’unica soluzione che ha trovato giusta, dopo che gli è stata proposta, è quella di esibirsi a teatro in un monologo. Il tutto si baserà su un libro che lui stesso ha scritto – proprio sull’Ucraina – che sarà pubblicato nel mese di maggio.

Orsini si esibirà in un monologo teatrale basato su un suo libro

Ad annunciarlo è stato lo stesso Alessandro Orsini attraverso la sua pagina social. Il docente della Luiss ha detto di aver ricevuto diverse proposte di recente (oltre alle varie ospitate televisive in cui è stato protagonista, durante e dopo la messa in onda), ma quella che lo ha convinto più di tutte riguarda la possibilità di potersi esibire su un palcoscenico di un teatro per un suo monologo basato su un suo libro. Insomma, lontano dai clamori e dalle bizze dei talk show che lo hanno visto protagonista nelle ultime settimane. E lui stesso spiega i motivi che lo hanno portato a questa decisione:

“Sto studiando un modo per raccontare la guerra in Ucraina senza interruzioni o sovrapposizioni strumentali sulla mia voce quando parlo delle responsabilità della Nato, dell’Unione Europea, degli Stati Uniti e degli errori del governo Draghi”.

I temi sono, dunque, quelli che lo hanno portato alla ribalta mediatica nelle ultime settimane, quando è stato inviata a parlare in televisione della Russia e della guerra in Ucraina: dalla Nato all’Unione Europea, senza tralasciare gli USA e il governo italiano guidato da Mario Draghi. Questa volta, però, nessun dibattito ma un monologo teatrale.