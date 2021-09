Susan Saradon grida una verità dimenticata: più soldi per sanità meno per le armi

Susan Sarandon, famosa attrice di Hollywood salita alla ribalta della cinematografia mondiale con l’interpretazione di Luoise nello storico film Thelma & Louise del 1991, da anni è impegnata socialmente e politicamente.

I’m not a billionaire but PLEASE tax the shit out of me if it means that everyone gets Medicare For All, free college tuition, and a chance to live their lives with dignity.

Oh, and reducing the military budget and taxing churches could’t hurt either…#TaxTheRich

— Susan Sarandon (@SusanSarandon) September 8, 2021