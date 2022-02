Il potere della “Super Patata” che ha spaventato i genitori di una scuola a Roma | VIDEO

C’è un video, estratto da una trasmissione televisiva in onda nel 1996 su RaiTre, che ha provocato molte polemiche. Non perché presenti nelle famose teche della televisione pubblica, ma perché è stato fatto vedere ad alcuni studenti della prima media di una scuola a Roma. A proporlo è stata una docente di italiano, supplente per via dell’assenza (per maternità) della titolare della cattedra, ai ragazzi nell’ambito dell’educazione sessuale. Si tratta di un filmato, uno sketch comico, dal nome “Super Patata”.

“Super Patata”, lo sketch che ha spaventato i genitori di una scuola di Roma

A riportare questa vicenda è stato il quotidiano Il Messaggero. I genitori dei ragazzi della prima media dell’Istituto Comprensivo Bruno De Finetti a Fonte Laurentina hanno assistito, portato dalla propria insegnante, a quel filmato tratto dalla trasmissione “Hollywood Party”. Un video in cui la super eroina “Super Patata” sconfigge i nemici alzandosi la gonnella. Ovviamente, come si può vedere, non ci sono contenuti espliciti. Ma il solo riferimento all’organo sessuale femminile (pur travisato da un altro nome) ha provocato molte polemiche.

Alcune madri hanno raccontato di come i figli, una volta tornati a casa avrebbero chiesto loro: “Allora anche tu hai la super patata, me la fai vedere?”. Quella domanda nata dopo la visione di quel filmato che vede come protagonista l’attrice Carla Signoris. Ma non ci sarebbe solamente questo filmato. La stessa docente, infatti, avrebbe fatto leggere anche un sonetto di Gioacchino Belli – “Er padre de li Santi” – in cui sono contenute tutte le versione alternative per chiamare l’organo sessuale maschile. E, oltre a tutto ciò, la professoressa avrebbe mostrato anche un video sul bullismo che si conclude con il suicidio di un giovane vittima delle vessazioni e degli insulti. Per tutti questi motivi, i genitori sono finiti sul piede di guerra chiedendo l’allontanamento della donna da quella scuola.

