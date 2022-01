Nuovi provvedimenti in arrivo dal governo Draghi per contrastare l’aumento dei contagi da Covid-19. Mercoledì 5 gennaio la decisione, sul tavolo l’obbligo del Super Green pass per tutti i lavoratori ma spunta anche l’ipotesi dell’obbligo per tutti gli over 18.

Super Green pass obbligatorio per i lavoratori o per tutti gli over 18?

Tra soli tre giorni sapremo quale sarà stata la strada intrapresa dal governo Draghi, pronto a introdurre l’obbligo del Super Green pass per tutti i lavoratori. Quindi dall’entrata in vigore nel nuovo provvedimento potrebbero lavorare soltanto le persone vaccinate o guarite dal Covid e i no-vax avrebbero a disposizione due settimane per sottoporsi alla prima dose e mettersi in regola. Una misura che era già sul tavolo dell’ultimo Consiglio dei ministri del 2021, ma era stata messa da parte per l’opposizione di Lega e M5s.

Ora però, spiega il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta: “È il momento del Super Green pass sul lavoro. Ed è una scelta in coerenza con quanto decidemmo a ottobre con il Green pass, una storia di successo che ha permesso di contemperare aperture e sicurezza, garantendoci un vantaggio sul resto d’Europa”.

Non solo il Super Green pass sul lavoro, sul tavolo della maggioranza, come riporta Repubblica, ci sarebbe anche l’obbligo esteso a tutte le persone che abbiano compiuto la maggiore età. Un’ipotesi voluta sia da alcune forze di maggioranza che dai sindacati. Rimangono però ancora molti dubbi perché, se da un lato ci sono i contagi in continuo aumento che potrebbero superare la soglia dei 200 mila casi giornalieri nel giro di pochi giorni e spingerebbero dunque a propendere per una soluzione più drastica, dall’altro lato ci sono forti dubbi a livello giuridico ma anche di consenso e di tutela nei confronti dei soggetti fragili.

Quindi la soluzione dell’obbligo sul lavoro, più “morbida” rispetto a un obbligo totale per tutte le persone al di sopra dei 18 anni, resta al momento quella più probabile.