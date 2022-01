Arriva il super green pass senza scadenza per chi ha ricevuto la terza dose?

La campagna di immunizzazione continua a procedere spedita, anche dopo gli ultimi decreti del governo che ha varato l’obbligo vaccinale per gli over 50. Sono aumentate le prime e le seconde dosi inoculate nel giro di poche settimane, mentre i richiami proseguono senza alcun intoppo. A breve, però, entrerà in vigore la norma che riduce la durata della certificazione verde da nove a sei mesi (scatterà il prossimo 1° febbraio), ma il governo sta pensando di procedere con un super green pass allungato per chi ha ricevuto la terza dose di vaccino.

Super Green pass allungato per chi ha la terza dose, il piano del governo

L’ipotesi è sul tavolo e sarò discussa nel giro dei prossimi giorni. Per il momento resta sul tavolo di Palazzo Chigi, visto che tutte le attenzioni – almeno per questa settimana – saranno rivolte a Montecitorio dive si eleggerà il nuovo Presidente della Repubblica. Poi, però, si dovrà tornare alla routine con la valutazione e l’analisi dei dati epidemiologici forniti dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute. E si potrebbe iniziare a parlarne fin da domani, quando ci sarà una riuniine con le Regioni. Perché per alcune persone – i primi a ricevere la dose booster – è già iniziato il conto alla rovescia che va verso la scadenza della certificazione verde.

Come spiega il Corriere della Sera, ancora non ci sono dati ufficiali, stabili e certi sull’esigenza di una quarta dose. E proprio per questo motivo a Palazzo Chigi si pensa a un Super green pass allungato. E potrebbe addirittura essere, almeno per il momento, senza scadenza. In attesa di una valutazione più accurata nel corso dei prossimi mesi. Ovviamente tutto ciò riguarderà solamente quei cittadini che hanno ricevuto la terza dose (o booster) di vaccino e non chi ha una certificazione verde rafforzata da guarigione. Il tutto attendendo il parere dell’Ema sulla quarta dose. Eventuale.

(FOTO IPP/MIPA)