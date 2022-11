"Qui non puoi mangiare": studentessa disabile scacciata dall'aula dell'Università di Pavia

Una scena pessima quella che ha visto per protagonista una studentessa dell’Università di Pavia, scacciata malamente dall’aula in cui stava consumando il suo pranzo dal personale dell’ateneo. Stando a quanto riportato da Il Giorno, gli addetti alla portineria sarebbero arrivati addirittura a minacciare di chiamare i Carabinieri se la ragazza, paziente oncologica che per ovvi motivi non può mangiare al freddo, non se ne fosse andata da lì.

Stando a quanto emerso, la giovane studentessa, invalida civile al 100%, era seduta in un’aula del polo San Tommaso dell’Università di Pavia per mangiare il cibo che aveva portato da casa quando, all’improvviso, le si è avvicinato un membro del personale della portineria intimandole di lasciare subito l’aula. Un invito che le è stato posto nonostante lo stato di salute non le permettesse di stare fuori. L’addetto alla portineria è stato comunque inflessibile e, successivamente, si è giustificato affermando di aver semplicemente fatto rispettare il regolamento interno, che sulla questione è categorico.

Studentessa disabile scacciata dall’Aula mentre pranzava, Udu Pavia: “Da due anni chiediamo al rettore di trovare una soluzione “

L’episodio è stato segnalato dal Coordinamento per il diritto allo studio (Udu) e si è interessato della vicenda anche il Servizio assistenza ed integrazione studenti disabili dell’ateneo. Adesso è prevista una protesta sotto il rettorato dato pure che, da tempo, i collettivi studenteschi lamentano la mancanza di spazi al chiuso in cui poter consumare i pasti.

Erano stati proprio gli studenti di Udu Pavia a denunciare come gli studenti siano costretti “da due anni” a pranzare al freddo perché “non ci sono spazi dove poter consumare i pasti portati da casa”. Da qui, la richiesta al rettore “di lasciare che gli studenti possano mangiare nelle aule” dato pure che “l’inverno è alle porte e non aspetta la burocrazia e i tecnicisimi”.

Il segretario di Udu Alessandro Miceli ha dichiarato: “Da due anni chiediamo al rettore di trovare una soluzione per coloro che decidono di consumare la ‘schiscetta’. Speravamo che, almeno per i casi più gravi, il buonsenso spingesse a trovare una soluzione. Così non è. Ci chiediamo chi abbia preso la decisione di allontanare la studentessa. Il rettore o il dirigente sono stati informati? Per quale motivo l’ateneo non ha ancora dato indicazioni chiare sul consumo dei pasti, manco per le persone fragili? Senz’altro, questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.