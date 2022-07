La ventenne che denuncia i suoi amici per uno stupro di gruppo in spiaggia a Stresa

Una ragazza ha denunciato quattro suoi amici, tra i quali una ragazza, per un presunto stupro di gruppo avvenuto in spiaggia a Stresa la notte tra il 24 e il 25 giugno

Una ventenne ha denunciato uno stupro di gruppo che sarebbe avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 giugno sulla spiaggia libera del lungolago di Stresa: quattro persone tra i 19 e i 25 anni, tra le quali anche una ragazza, tutti suoi amici, sarebbero i protagonisti della vicenda sulla quale indagano ora i carabinieri della stazione di Stresa e del comando provinciale di Verbania, coordinati dalla Procuratrice della Repubblica di Verbania Olimpia Bossi.

Intorno ai fatti c’è assoluta riservatezza vista la delicatezza della questione. Secondo la denuncia della presunta vittima il gruppo l’avrebbe violentata dopo una serata alcolica. La ventenne non ricorda quasi nulla di quei momenti, ma sarebbe stata visitata in ospedale per accertamenti anche di carattere tossicologico. Al momento non figurano persone ufficialmente indagate, ma i militari dell’Arma hanno già iniziato a raccogliere alcune deposizioni.