Da lunedì 4 novembre entrerà in vigore lo stop alle auto Euro 3 a Roma. Il provvedimento voluto dal Campidoglio per combattere l’inquinamento scatta formalmente da oggi, ma non è operativo nei giorni festivi come il primo novembre, e durante il week-end. Quindi il semaforo rosso per quasi 300mila vetture si accenderà lunedì prossimo quando sarà vietato l’accesso all’interno dell’Anello Ferroviario, ossia nelle zone centrali e semi-centrali.

Lo stop alle auto Euro 3 a Roma da lunedì

Le Euro 3 sono quelle immatricolate prima del 2006, considerate obsolete: già da tempo è vietata la circolazione dei veicoli 0, 1 e 2 ovvero 376mila auto: altre 230mila sono le euro 3 che verranno bloccate dal lunedì al venerdì ma esclusi i festivi intrasettimanale. Le sanzioni sono salatissime: la multa va da 168 a 679 euro nel caso di reiterazione nel biennio, è prevista anche la sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni. Sono escluse dalle limitazioni alcune categorie di veicoli come quelli muniti del contrassegno per disabili.

Lo stop agli Euro 3 vale anche per i veicoli adibiti al trasporto di merci. Si tratta in questo caso di un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2020: il divieto sarà in vigore nelle fasce orarie 7.30-10.30 e 16.30-20.30. Lostop agli Euro 3 è solo l’inizio del piano del Campidoglio per ridurre l’inquinamento. L’obiettivo finale dell’amministrazione è il divieto entro il 2024 di tutti i mezzi alimentati a gasolio nel Centro della Capitale.

Leggi anche: Luciana Lamorgese smaschera le bugie di Salvini sui migranti