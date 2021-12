“Sto lottando contro un grave male”, il triste annuncio di Gigi D’Agostino

Il dj e produttore discografico ha pubblicato un post Instagram in cui, per la prima volta, parla della sua malattia

Un annuncio improvviso che fa stare in ansia i milioni di fan che lo seguono da anni. Gigi D’Agostino, storico dj e produttore discografico, ha parlato per la prima volta della malattia contro cui sta lottando da diversi mesi. Non ne fa il nome, ma parla di una patologia molto grave che lo sta fortemente debilitando.

Gigi D’Agostino sta lottando contro un grave male da alcuni mesi

“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi da pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole. Ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo”. Questo è quanto scritto da Gigi D’Agostino sul suo canale Instagram, nel giorno del suo 54esimo compleanno. Una giornata in cui tutti i suoi fan hanno pubblicato e inviato messaggi di auguri. Poi, però, la pubblicazione di quel messaggio che ha affossato tutta la felicità per la festa.

“Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore”. Una forza che servirà al dj e produttore torinese per affrontare la grave malattia che lo ha colpito e le terapie per debellarla. Nel frattempo tutti i suoi fan lo stanno sostenendo sui social.

Forza Gigi, sono cresciuto con la tua musica e le tue serate, non mollare!❤️❤️❤️ — BassbeaT80 (@BassbeaT80) December 17, 2021

Mi spiace veramente tanto ci hai fatto sognare e ballare in maniera incredibile, sei un grande artista, gli anni passati a Riccione accompagnati dalla tua musica sono stati per me gli anni più belli della mia vita,spero per te che in queste parole tu possa trovare un po’di pace — lapuccio (@lapuccio) December 17, 2021

